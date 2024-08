Fallout møter Dishonored i de første bildene fra WolfEyes neste spill

HQ

Tidligere denne uken sa Arkane-grunnlegger Raphael Colantonio at WolfEyes, studioet han leder nå, lager et FPS-spill som vil gjøre fans av Dishonored og Prey lykkelige. Han sa også at vi ville lære mer om det i løpet av noen dager, og han spøkte ikke.

WolfEye har sendt meg en pressemelding med de første bildene og detaljene om sitt kommende spill. Det ennå ikke navngitte førstepersons action-RPG-spillet har nettopp gått i full produksjon, så en av grunnene til denne avdukingen er at utviklerne ønsker så mange tilbakemeldinger som mulig. Dette inkluderer ikke bare å vise konseptkunst som får spillet til å se ut som en blanding av Fallout og Dishonored, men også muligheten til å registrere seg for en lukket alfatest som vil finne sted tidlig i 2025 hvis alt går etter planen.

En god idé med tanke på at WolfEye ønsker å gi oss forbløffende mye frihet i en rik og detaljert verden. Slike spill har en tendens til å ha problemer, men Weird West, Dishonored og Prey viser at Colantonio og gjengen vet hvordan de skal gjøre det uten for mange feilskjær, så betrakt meg som veldig interessert. Hva med deg?