Fallout: New Mexico-modet har blitt kansellert av skaperen

Selv om det blir stadig vanligere å høre om det i disse dager, er det en betydelig mengde spillere som enten ikke snakker om eller bevisst utelater det mentale, fysiske og sosiale stresset og belastningen som er involvert i å utvikle og gi ut et videospill. Det innebærer ofte flere år av livet ditt bundet opp i et prosjekt og plaget av endeløse dager og netter på jobb, borte fra resten av samfunnet og forsømmelse av personlige forhold.

Og når det gjelder vellykkede spill, har skaperne (som Helldivers II-regissør Johan Pilestedt i dag) råd til en ferie for å kjøpe tilbake den tiden av livet, men for små eller indie-utviklinger er byrden noen ganger for stor. Det var det som skjedde med det lille teamet som utviklet Fallout: New Mexico-modulen.

I et nytt innlegg på prosjektets Discord-kanal forklarte skaperen Zapshock at "det er smertefullt å gi slipp på noe du har lagt hjertet ditt i, men det er nødvendig."

"Men selv om jeg elsker dette prosjektet, må jeg prioritere min mentale helse og se realitetene i øynene. Teamet er lite (mindre enn fire personer), arbeidsmengden er enorm, og kostnadene, både økonomiske og personlige, er for høye. Det er rett og slett ikke bærekraftig for meg og for alle som er involvert, inkludert stemmeskuespillerne."

Kommer du til å savne å vandre rundt i denne versjonen av den meksikanske ødemarken?