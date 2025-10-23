Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle kunngjort

HQ

Selv om ingen bilder er tilgjengelige i skrivende stund, har vi blitt lovet at Bethesda Gear Store vil inneholde en Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle når du leser dette.

Den skal inneholde følgende :



Fallout: New Vegas: Ultimate Edition PC-kode



Victor Statue (8" PVC): Den vennlige Securitron står oppreist og er klar til å rulle



Doc Mitchells evalueringskort (8x8 kartongsett): Et ekte stykke New Vegas-historie fra de første øyeblikkene dine i Goodsprings



Vault Boy emaljenål (1,5"): Vault Boy stabler oddsen med pokersjetonger i hånden



Mojave Express-oppslag (3,5" × 1,9"): Vevd, påstrykbar og full av ødemarkssjarm



NCR Recon Patch (3,25" × 3,5"): Vevd, påstrykbart insignier fra New California Republics beste



Samlerens store eske: En utstillingseske i throwback-stil laget eksklusivt for jubileet



Dette er en helt annen versjon enn den opprinnelige Collector's Edition, som i stor grad var rettet mot spillets gamblingdel, inkludert pokerbrikker og spillekort, sammen med spillekort.

Fallout: New Vegas kom ut for 15 år siden, og er kjent for sine flotte DLC-er og fantastiske fortelling, samtidig som det omfavner noen av de mer mørke sidene av ødemarken og virkelig skaper en flott bakgrunnshistorie for franchisen, sammen med å utdype noen av de store stridende fraksjonene i ødemarken.