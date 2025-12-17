Fallout: Sesong 2 - Episode 1 (Prime Video)

HQ

Det er i underkant av halvannet år siden vi hadde gleden av å krype opp i sofaen og dykke hodestups ned i den kompromissløse, postapokalyptiske verdenen i Fallout-spillene. Og de fleste av oss vil nok være enige i at det som på forhånd hørtes ut som en fantastisk dårlig idé, nemlig å lage en TV-serie av den moralsk komplekse serien, var en stor overraskelse. Faktisk var Fallout en av fjorårets store overraskelser blant de allerede solide TV-seriene som ble vist. Ekspansiv, finurlig, sjarmerende og med en tone og humor som holder.

Kort sagt klarte showrunnerne Graham Wagner og Geneva Robertson-Dworet det tilsynelatende umulige - å fange essensen av Fallout og yte den rettferdighet - og til og med legge lista nesten ubehagelig høyt. Jeg er derfor glad for å kunne rapportere at ingenting har endret seg med den andre sesongen, som fortsetter mer eller mindre nøyaktig der serien slapp i fjor, og hvis denne første episoden skal tas som en pekepinn på hva som kommer, kan vi nok en gang forvente å bli bortskjemt med mer av det samme.

Fallout er full av selvtillit, og skaperne har en klar visjon de holder seg til. Det er ikke et snev av nervøsitet eller stress, ikke noe behov for å hevde seg gjennom grandiose actionscener eller sjokkerende narrative vendinger. Sesongpremieren skriker ikke etter oppmerksomhet, men går i et svært rolig tempo, tar seg god tid og lar materialet puste. Som tidligere balanserer serien det mørke, noen ganger nesten nihilistiske, med en tørr og ramsalt humor, i tråd med det som tilbys i spillene.

Tonen er med andre ord satt med en gang, og etter en kort oppsummering av forrige sesong kastes vi rett inn i galskapen, komplett med cheesy retroestetikk, menneskelig elendighet og ukomfortabelt optimistiske slagord som forsøker å romantisere apokalypsen. Men det beste av alt er at Fallout, nå mer enn noen gang, tør å la scenene tale for seg selv og stoler på deg som seer. Det er ingen unødvendige forklaringer eller stilige utlegninger. Nei, Fallout forutsetter at du er i stand til å lytte, se, tenke og analysere. For der den første sesongen av og til måtte stoppe opp og avklare ting, fra Brotherhood of Steel til Vault-Tec som selskap, skjer det meste mer organisk denne gangen. Karakterene handler ut fra erfaring snarere enn utlegning, og konsekvensene av forrige sesong henger igjen i bakgrunnen og sementerer den viktige følelsen av kontinuitet.

Dessuten er det en klar prioritering av å utdype karakterene helt fra starten av. Lucy, Hank, Howard og de andre blir gjenetablert og ytterligere utdypet gjennom små, men ikke ubetydelige detaljer, og det er en moden tilbakeholdenhet her som virkelig appellerer og trekker deg dypere inn i den brutale verdenen - som heldigvis fokuserer på det lille snarere enn det store, episke dramaet. Vi vet alle allerede hva som står på spill, og trenger ikke å bli minnet på det. Noe skaperne av serien heldigvis også er klar over.

Men fokuset på karakterene betyr ikke at verden rundt dem kommer i skyggen, snarere tvert imot. Omgivelsene er rikere enn noensinne og sprudler av små og store detaljer. Det er skittent, det er rått, det er om mulig enda mer praktfullt enn før, men fremfor alt føles det ekte. Verden har nok en gang et veldig jordnært preg, og alt fra sanddynene, de forfalne, forfallne bygningene og ikke minst innsiden av buene føles som virkelige steder. Fri for digitalt fiksfakseri. Om noe, vil man ofte bare stoppe opp og stirre på alt som er malt i bakgrunnen, alle de små elementene - fra skiltene og plakatene med sine finurlige tekster, til de hoppende loppene i suppen. Man blir helt overveldet av hvor mye tid som tilsynelatende har gått med til å virkelig gi Fallout-verdenen liv.

Humoren er som tidligere nevnt også intakt. Nå er den om mulig enda skarpere og syrligere. Man ler når man ikke burde le, det er ubehagelig, men samtidig helt herlig, og det føles mer naturlig enn noen gang før. Joda, den grinete dialogen er der fortsatt, men mye av absurditeten kommer også fra situasjonene som helhet. Pinlig, men sjarmerende, og som Fallout-nerd er det vanskelig å ikke sette pris på det hele, lidenskapen og dedikasjonen til kildematerialet er mildt sagt imponerende. På samme måte vil jeg gjerne gi et nikk til tempoet i denne første episoden, som riktignok kan føles en smule tregt for noen, men som virkelig gir verden og karakterene rom til å gjøre sine ting.

For når rulleteksten ruller etter en snau time, vil man bare ha mer. Det er en rolig og behersket start som nok en gang fokuserer på satire, maktmisbruk og den lille mann. Snarere enn brølende mutanter, ildkamper og soldater i rustninger - mer eller mindre akkurat det jeg håpet på, og så mye mer. En nær perfekt start som utdyper snarere enn å prøve å overgå seg selv, og som, samtidig som den holder tonen, viser en enestående respekt for både kildematerialet og publikum. Velkommen tilbake til villmarken.