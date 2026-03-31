Fallout: Sesong 2 er Prime Videos største tilbakevendende serie noensinne

Rett før jul i fjor hadde Fallout: Sesong 2 premiere, og fortsatte historien om Lucy MacLean (Ella Purnell) og The Ghoul (Walton Goggins), denne gangen med et besøk i New Vegas. Seertallene var gjennomgående skyhøye, og publikum var enige, noe som resulterte i at serien fikk 96 % på Rotten Tomatoes blant både medier og fans, og den ble rapportert å ha tiltrukket seg store seertall.

Nå, omtrent to måneder etter at sesong 2 ble avsluttet og støvet har lagt seg, har vi endelig fått konkrete tall på hvordan det har gått. The Wrap rapporterer at i løpet av de 91 dagene som har gått siden den første episoden av den nye sesongen ble sluppet, har 100 millioner mennesker sett Fallout-sesongene, hvorav sesong 2 alene står for 83 millioner av disse visningene.

Et så imponerende tall at det gjør Fallout: Sesong 2 til den mest suksessrike tilbakevendende serien på Amazon Prime Video noensinne, og den ble rangert som nummer én i over 80 land. Til tross for Fallout-universets tydelige fokus på USA, var det internasjonale publikummet faktisk større enn det nasjonale (53 %).

Man kan mistenke at Amazon jobber febrilsk med alt de har for å sikre at produksjonen av sesong 3 går så raskt som overhodet mulig. Det tok halvannet år mellom de to første sesongene; hvis noe lignende skjer nå, kan vi forvente en premiere sommeren 2027.

Tror du Amazon kan holde samme kvalitet på sesong 3 også?