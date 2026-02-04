Fallout - sesong 2 (Prime Video)

HQ

Akkurat nå, mens tonene av "This is Worth Fighting For" av The Ink Spots gir plass til rulleteksten i den siste episoden av denne andre omgangen av Fallout, er jeg mest klar over hvor heldige vi er, som fans av videospillene fra Black Isle, Obsidian (som har bidratt med det meste av innholdet her) og Bethesda, men også krevende når det gjelder en TV-filmatisering, over det enorme arbeidet som denne sesong 2 har medført. I dag, 4. februar, er handlingen i New Vegas avsluttet, og den åttende episoden har vært en utmerket avslutning på en av de beste fiksjonsseriene som er tilgjengelig på strømming akkurat nå.

Jeg kommer til å ta det steg for steg, for det er mye å snakke om, mange mennesker og mye å dekke. Den andre sesongen fortsetter der vi slapp i epilogen til den forrige, med Walton Goggins' Ghoul og Lucy (Ella Purnell) som følger sporet til Hank McLean mot (New) Las Vegas. Fra den første scenen, som er full av referanser til den verdenen Obsidian Entertainment har lagt til Bethesda-serien, ser vi hvordan forholdet mellom Lucy og Ghoul har vokst seg tettere, og dette er bare en første tilnærming til en parallell konstruksjon av karakterene der begge er "forurenset" av den andres personlighet, som en postapokalyptisk Quijote og Sancho, noe som gir nye, mer modne lag til den naive unge beboeren Lucy og gjenoppretter noe av den tapte menneskeligheten til Ghoul, som for første gang på 200 år føler seg virkelig nær ved å nå målet som har holdt ham i live: Å finne familien sin. Hvis jeg, da jeg anmeldte den første sesongen, etterlyste en Emmy til Walton Goggins, vil jeg rope det igjen her, men bare hvis han deler nominasjonen og prisen med sin motspiller Ella Purnell, som har overgått sin tidligere prestasjon her og utstråler karisma.

Den som kanskje fortsetter å henge etter, er Aaron Moten med sin nå navngitte ridder av Stålbrorskapet, Maximus. Det er ikke det at han spiller rollen feil, men Moten har et mer begrenset spillerom, og Brotherhood-fraksjonens historie og interne kamp er mindre overbevisende enn de andre pågående historiene. Når det er sagt, bærer de beste actionscenene i sesong 2 hans stempel, og kampene på Las Vegas Strip er et av de beste øyeblikkene i serien så langt, som føles som "ren Fallout" her. Disse scenene sprengte utvilsomt budsjettet, men de fyller sin funksjon i stor grad, uten å bli overbrukt eller mangelfulle, slik tilfellet kanskje var i den første sesongen.

Kilter Films og Amazon har også lyttet til videospillfansenes stemmer og har på en elegant måte introdusert mange flere referanser til originalmaterialet enn i den første sesongen, som fokuserte mer på å plassere små nikk i bakgrunnen enn på å fremheve de små historiene. Men det var disse historiene som gjorde denne postapokalyptiske verdenen troverdig i spillene, og her ser vi, godt klippet og balansert, både NCR (New California Republic) og Caesars Legion, der barbariets ansikt spilles av en passende Macaulay Culkin. Nå ser det ut til at disse referansene fungerer enda bedre hos dem som bare kjenner Fallout-universet gjennom denne TV-serien, og legger en ny prestasjon til listen.

Produksjonen bidrar også mesterlig til seriens overordnede historie, ved å gå i dybden på Vault-Tec, eksperimentene etter det kjernefysiske holocaustet og de skumle motivene til de som orkestrerte verdens undergang. Dette punktet vil utvilsomt overraske både seere og spillere, for showrunnerne har mesterlig spilt sine kort for å overraske alle. Hank McLean har nå mer tyngde i konstruksjonen av historiens overordnede puslespill, noe som gjør hans rolle som skurk mer utydelig (eller kanskje bedre skjult), og delegerer den æren til andre mindre tydelige figurer. I tillegg har historien om fortiden, som fletter sammen skjebnene til Hank, Cooper, Barbara, Robert House og andre, nå et mye mer solid fundament enn i den første sesongen, der den bare fungerte som en intro/teaser. Som ekstramateriale genererer den dessuten en enda dypere og mer urovekkende lesning, med mange gråtoner, kanskje fordi vår nåværende virkelighet ser ut til å være inspirert av den mest usannsynlige fiksjon.

Fallout sesong 2 har ikke overført hele historien til Mojave-ødemarken, men har utvidet handlingen i retning av den. Både historiene og karakterene som ble igjen ved siden av det som en gang var Santa Monica-piren i Vaults 31-32-33, er der fortsatt, og selv om beboernes liv og prøvelser nå har trådt i bakgrunnen, tjener de til å knytte forbindelseslinjene til fortiden før krigen. Den som stjeler showet i hver eneste scene, er den urovekkende oppsynsmannen i hvelv 32, Steph, som praktisk talt har båret den delen av fortellingen på sine skuldre og sin kraftfulle opptreden. Lucys bror, Norm, utgjør også den andre tråden i historien fra fortid til nåtid, og viser ham som den fødte overleveren som, til tross for sine mangler, overvinner hendelser, hvor umulige de enn måtte virke.

I tilfelle du fortsatt var i tvil eller ventet på at alle episodene skulle bli tilgjengelige (det ukentlige utgivelsesformatet ser ut til å ha tatt sin toll på publikum så langt), er Fallout sesong 2 absolutt verdt å se. Den har nøye opprettholdt sin ødelagte verden og beriket karakterene og plottene ytterligere, balansert innbyggerne og lagt til mer action, flere nikk og mer substans i fiksjonen. Og gå ikke glipp av ettersnakk-scenen, for hvis de gir grønt lys til sesong 3, ser det ut til at innsatsen vil stige enda høyere. Og som vi har hørt så mange ganger, "huset vinner alltid".

