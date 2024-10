Fallout: Sesong 2 starter innspillingen neste måned

HQ

Vi var mange som ble tatt med storm av den briljante Fallout, som hadde premiere på Amazon Prime Video i april - og som raskt slo rekord etter rekord, og fikk verdens gamere til nok en gang å begi seg ut i den radioaktive ødemarken i Fallout 4 og Fallout 76.

Mange fryktet at det ville bli en lang ventetid på oppfølgeren, ettersom TV-serier (i likhet med spill) ofte tar flere år å produsere i disse dager. Heldigvis ser det ikke ut til å være tilfelle her. I et intervju med ScreenRant sier skuespillerinnen Leslie Uggams at mannskapet er klare til å starte innspillingen av sesong to om noen uker.

Det tok imidlertid nesten to år fra første innspillingsdag av sesong én til serien faktisk hadde premiere, men det er sannsynlig at ting vil gå mye raskere denne gangen, nå som de har mye å bygge på allerede. Hvorvidt sesong to kommer tilbake så tidlig som sent som i 2025 er uklart, men tidlig i 2026 virker rimelig.