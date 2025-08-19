Gamereactor

Fallout (Amazon)
Fallout sesong 2 teaser trailer avslører premieredato og Deathclaw

Sammen med en haug med referanser til Fallout: New Vegas.

Vi visste allerede at den andre sesongen av Fallout vil komme til Prime Video en gang i desember, men nå er det på tide med den nøyaktige datoen.

Amazon har, etter å ha gitt oss flere flere bilder i går, gitt ut den første teaser-traileren for Fallout sesong 2. Den avsluttes med å kunngjøre at serien har premiere 17. desember. Før det får vi se både et førkrigs- og apokalyptisk New Vegas, en haug med referanser til Fallout: New Vegas, hvordan forholdet mellom The Ghoul og Lucy fortsetter å utvikle seg og til slutt et glimt av en Deathclaw.

Fallout (Amazon)

