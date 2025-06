Fallout Shelter når 230 millioner nedlastinger

HQ

Siden lanseringen for nesten nøyaktig ti år siden har Fallout Shelter - Bethesdas gratisspill i Fallout-universet - blitt lastet ned svimlende 230 millioner ganger på alle tilgjengelige plattformer. Dette ble bekreftet av studioet selv i et nylig blogginnlegg. Spillet har ikke bare vært en suksess; det har også blitt en slags ambassadør for serien som helhet - betydelig mer populært enn hovedtitlene i Fallout-serien, som Fallout 4, som "bare" har nådd rundt 25-30 millioner nedlastinger.

For å feire spillets 10-årsjubileum har Bethesda introdusert spesielle kampanjer i spillet, og tilbyr opptil 70 % rabatt på "lunsjbokser" samt innloggingsbelønninger - bonuspakker som bidrar til å forbedre hvelvkonstruksjonen og forenkle ressurshåndteringen.

Det faktum at Shelter har blitt den største tittelen i serien, er talende. Til tross for den enorme populariteten til hovedspillene i Fallout-serien, er det ingen andre titler som kommer i nærheten i antall. Det er et tydelig tegn på hvor stort mobilspillmarkedet egentlig er - spesielt når det gjelder gratisspill med mikrotransaksjoner.

Spiller du Fallout Shelter, og hva synes du om spillet?