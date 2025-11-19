Fallout-skaperen: Dagens spill "prøver å være alt for alle"

HQ

De siste årene har det vært økende kritikk av oppblåste AAA-spill, som allerede har større budsjetter enn Hollywood-storfilmer og ofte tar fem til ti år å utvikle (og noen ganger enda lenger). Det ville vært én ting hvis dette gjorde spillene bedre, men dessverre er det ikke alltid tilfelle, og vi har sett noen grusomme kanselleringer i det siste, der utviklere har mistet jobben.

Veteranen Tim Cain, som en gang var med på å lage Fallout, deler ofte sitt syn på bransjen i interessante videoer, og nå har han uttalt seg om dagens storbudsjettspill. Han er ikke imponert, og mener at det dreier seg om enorme, oppblåste produksjoner som egentlig ikke er rettet mot noen bestemt målgruppe:

"... du kan lære mye av spill som var nødt til å være fokuserte, for jeg tror det er et overordnet problem med dagens spill at de ikke helt vet hva de vil være. De prøver å være alt for alle: designet av en komité, for å gjøre en utgiver fornøyd, og prøver å gjette hva den største demografiske gruppen vil ha."

Så klassisk som det kan bli.

Cain argumenterer med at eldre titler ikke hadde de samme tekniske mulighetene med ubegrenset ytelse og uendelige mengder lagringsplass. Utviklerne måtte rett og slett "skrive effektiv kode, ellers fungerte ikke spillet ditt på Atari-konsollen." Stor produksjon var ikke mulig, så man måtte fokusere på å gjøre kjernen så morsom og underholdende at den kunne spilles om og om igjen:

"Vi kunne ikke lage gigantiske spill med tonnevis av forskjellige ting, som for eksempel: "Jeg tror jeg går og lager håndverk nå. Jeg tror jeg går på oppdagelsesferd nå. Jeg tror jeg skal gjøre dette puslespillet nå. Jeg tror jeg skal slåss nå. Jeg tror jeg skal snakke med alle disse NPC-ene nå. Du kan ikke gjøre alt det.

"Du måtte velge hvilken del, hvilket segment av alt det gameplayet jeg vil representere? Og så gjorde du det. Ideen om at du kunne ha en kjernespill-loop som besto av et stort utvalg av handlinger, fantes ikke."

Cain er alltid interessant å lytte til, og du finner videoen nedenfor. Kort sagt mener han at utviklere kan lære en ting eller to av klassisk spillglede, og mener at det er nettopp dette som skaper indiesuksesser som så ofte overgår de mye større AAA-prosjektene når det gjelder både underholdning og salg. Kort sagt, zoom inn på det som er bra. Han avslutter med en ganske talende parallell, nemlig at de beste restaurantene ikke skryter av å ha de største menyene :

"Du må være enkel. Du må være fokusert, og uansett hva du gjør, må det være ekstremt godt utført. Og så blir du som den fancy restauranten. Du har ikke mange ingredienser i det måltidet, men det måltidet var utsøkt."

Hva synes du om dette? Har Tim Cain et poeng, eller er AAA-bransjen bra som den er?