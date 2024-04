Fallout-spillene har fått et stort oppsving etter at TV-serien hadde premiere.

HQ

Hvis du har lurt på om populariteten til den for tiden hyllede og ekstremt omtalte Fallout-serien ville smitte over på dens forfedre, videospillene, har vi nå svaret. Via forumet Resetera er det nå kjent at Fallout 4 er en av de 30 mest spilte titlene på Steam (ifølge SteamDB) med rundt 35 000 samtidige spillere.

Det høres kanskje ikke imponerende ut, men spillet ble lansert i 2015 og har ikke hatt så mange spillere siden 2018, da Bethesda kjørte en gratis helgekampanje. At det er TV-seriens popularitet som har smittet over på spillet, er hevet over enhver rimelig tvil.

At spillet også slippes offisielt til PlayStation 5 og Xbox Series S/X (foreløpig er det bare tilgjengelig via bakoverkompatibilitet) 25. april, vil helt sikkert også gi tittelen et stort løft.

Vi kan også legge til at Fallout: New Vegas også fikk et løft med rundt 8 500 samtidige Steam-spillere, som er det høyeste antallet tittelen har hatt siden august 2022, mens Fallout 76 har det samme fenomenet og i underkant av 18 000 spillere, som er det høyeste siden oktober 2022 (da det var gratis i en uke for å feire seriens 25-årsjubileum).

Har du fått lyst til å dyppe tærne i et Fallout-spill igjen som følge av serien?