Fallouts Ella Purnell skal gi stemme til en karakter i Rebel Moon prequel podcast

Man kan si hva man vil om Rebel Moon, kvaliteten på filmene, og det faktum at regissør Zack Snyder ikke ser ut til å få til en film på første forsøk og trenger "Director's Cuts" i stedet, men den ene delen av dette sci-fi-universet som ser ut til å utmerke seg, er premisset.

Folk har likt å lære mer om Rebel Moon, og selv om det er uklart hva planene er for flere deler av filmuniverset, vet vi at det snart kommer mer Rebel Moon lore i form av en podkastserie.

Den vil bli kjent som The Seneschal og vil foregå 500 år før hendelsene i den første filmen. Vi blir fortalt spesifikt :

"Lenge før Moderverdenen kjempet mot opprørshæren på Veldt, 500 år før Issa ble gjenfødt, ble Moa og dens kolonier styrt av en uberegnelig og brutal despot, den gale kong Ulmer. Foraktet av folket sitt, men fast bestemt på å beholde makten for enhver pris, gjenoppliver Ulmer Issas tapte profeti som balsam for massene. Og med den beordrer han et par anerkjente oppfinnere til å bygge en krigerridder som ikke ligner noen annen. Dette er en fortelling om skapelse, ambisjoner, tro og svik - historien om den første Jimmy, mannen som konstruerte ham, og kvinnen som ga ham liv."

The Seneschal vil ha noen gjenkjennelige navn i hovedrollene, med Fallouts Ella Purnell i rollen som Raina. Hun får støtte av Naveen Andrews fra Sense8, som spiller Grigory, Alfred Enoch fra Harry Potter som Adwin, Peter Serafinowicz fra The Tick som Bartholomew, og Jason Isaacs fra Harry Potter som kong Ulmer.

The Seneschal vil debutere på podkastplattformer mandag 29. juli, og vil fortsette på ukentlig basis i seks episoder.