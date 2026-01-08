Fallout sin tredje sesong forventes å begynne innspillingen i mai

HQ

Prime Video har allerede gjort det ganske klart at ventetiden mellom sesongene av Fallout ville bli kortere etter gapet mellom første og andre sesong, og nå ser vi tydeligvis at dette blir en realitet.

The Film & Television Alliance har publisert en artikkel der det står at den tredje sesongen av Fallout vil begynne innspillingen i Santa Clarita, California så snart som 1. mai 2026. Med tanke på at den andre sesongen ikke engang avsluttes før i begynnelsen av februar, kan vi i stor grad stirre ned i en verden der den tredje episoden debuterer i 2027, noe som fører til en mye mer konsekvent lanseringsplan.

Rapporten fortsetter med å legge til at sesong 3 for øyeblikket er godt i forproduksjon, og at Graham Wagner og Geneva Robertson-Dworet er tilbake som showrunners igjen. Utover dette bemerker den at skytingen vil utvikle seg til forsommeren, og at team for visuelle effekter kan forvente "å være en viktig komponent" igjen i etterproduksjonsfasen.

Når det gjelder hvor sesong 3 vil ta serien, vil vi vite mer om en måned når sesong 2 avsluttes og døren står åpen for neste fase av reisen, men det hevdes at den kan ha bånd til Fallout 5 ...