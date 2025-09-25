Familien Garrity vender tilbake til en ødelagt verden i Greenland 2: Migration

Den nye traileren til Greenland 2: Migration har blitt sluppet, og inviterer oss med på nye spennende (?) eventyr med Butler & Co-John, Allison og sønnen Nathan - mens de prøver å overleve i kjølvannet av katastrofen som ødela jorden i den første filmen for noen år siden.

Greenland 2: Migration Filmen tar til omtrent fem år etter at familien flyktet til den underjordiske bunkeren, der stadig vanskeligere leveforhold tvinger dem tilbake til overflaten i håp om å finne et trygt sted å slå seg ned sammen med andre overlevende. En ikke overraskende vanskelig oppgave som ser ut til å ta familien og en håndfull andre med på en farefull reise.

På rollelisten finner vi igjen Butler sammen med Morena Baccarin som Allison og Roman Griffin Davis som Nathan. Greenland 2: Migration har premiere på kino tidlig neste år, nærmere bestemt 9. januar, og ifølge regissøren selv kan vi forvente oss mye drama og spektakulære ødeleggelser.