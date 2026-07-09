Familien Harrigan går til krig i « MobLand, sesong 2

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I det siste har vi hørt mer om fremtiden til serien « MobLand, som utspiller seg i Londons kriminelle underverden, enn om dens nåtid. Selv om det så ut til å være uenigheter mellom produsentene og en av hovedrolleinnehaverne, Tom Hardy, ser det nå ut til at de har inngått en våpenhvile, formidlet av Guy Ritchie, og at Harrigan-klanen er tilbake i aksjon.

Men alt dette kommer først etter det den andre sesongen av « MobLand har i vente for oss 18. september, når den har premiere på Paramount+. I denne nye sesongen får vi se hvordan Harrigan-familien – den mest fremtredende kriminelle fraksjonen i Nord-London – havner midt i en intern krig som setter noen familiemedlemmer opp mot andre, mens deres «fikser», Harry Da Souza, må håndtere dem alle og overleve i prosessen. Tom Hardy får selskap av Pierce Brosnan, Helen Mirren, Paddy Considine og Janet McTeer.

Kommer du til å følge med på dramaet når den andre sesongen av « MobLand kommer i september? Sjekk ut traileren nedenfor.