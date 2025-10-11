Family Guy ser ut til å ha tatt livet av den gigantiske kyllingen for godt

Det ser ut til at Peter Griffin må finne seg en ny nemesis å krangle med, for i en av de siste episodene av Family Guy ble Giant Chicken drept av Meg. Mange av dere tenker sikkert "hva så?" Og det med rette, siden fuglen har blitt hensynsløst lemlestet og angrepet ved flere anledninger tidligere, og likevel fortsetter å være en tilbakevendende karakter. Denne gangen ser det imidlertid ut til å være en mer endelig situasjon.

I en samtale med TVLine har utøvende produsent Alec Sulkin forklart at dette dødsfallet vil være slutten for den enorme fuglen.

"Jeg tror at kyllingen har gått samme vei som alt kjøtt. Ærlig talt føler jeg at vi fikk så mange flotte scener ut av den gigantiske kyllingen som slåss med Peter at de ble vanskelige å overgå. Det er mye å be om av produksjonsmannskapet vårt, og vi har kanskje nettopp fått det beste ut av den karakteren."

Det skal sies at Family Guy har retusjert flere viktige karakterers død tidligere, inkludert Brian Griffin, så det er fortsatt en sjanse for at kyllingen kommer tilbake. Men hvis ikke, vil Peter utvilsomt snart bli introdusert for en ny erkefiende som kan fylle tomrommet.