Fan-skapte Mega Man-bosser klare for avstemning

Etter at Capcom annonserte Mega Man Dual Override under The Game Awards i desember, kunngjorde de også at de ville holde en konkurranse der fansen kunne skape en av bossene (Robot Masters) til spillet, og at en av dem til slutt ville bli valgt ut og udødeliggjort.

Nå har de tjue finalistene blitt valgt ut, og du har muligheten til å stemme på din favoritt. Flere av dem er veldig pent designet og kunne lett ha vært inkludert i et hvilket som helst av Mega Man-eventyrene til NES, som Osoji Man, Veldt Man og Vortex Man - men det finnes også et par mer innovative ideer. Blant de sistnevnte er bidrag som Juggle Man, Spiral Woman og Sweeper Woman.

Gå til denne lenken for å sjekke dem alle og avgi din stemme, der Capcom skriver at de som stemmer vil bli belønnet (uten å spesifisere nærmere).

Mega Man Dual Override er satt til å lanseres i 2027 for PC, PlayStation, Switch og Xbox.

Fire av våre favoritter. // Capcom

