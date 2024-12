Sim-racing håndbremser er kanskje det minst kompliserte tilbehøret i hele vår nå gigantiske, overkompliserte og megadyre racingrigg. Det er tross alt bare et håndtak som fører til en enkel mekanisme der et stempel presser ned på en gummipakning som deretter leses av en lastcellesensor som måler kraften du bruker når du trekker i håndbremsehåndtaket. Her på Gamereactor har vi testet over ti forskjellige modeller i løpet av de siste fire årene, og vår favoritt er fortsatt Heusinkveld Handbrake. Den er fantastisk. Den nest beste er Simlabs variant, som koster nøyaktig det samme som Fanatecs etterlengtede oppfølger til deres utskjelte originalhåndbrems.

HQ

Den kan monteres "liggende" og "stående", men det er ingen hull eller braketter i bunnen, noe som betyr at den ikke kan monteres stående direkte på en aluminiumsprofil.

Fanatec Clubsport Handbrake V2 er en helt ny modell. Den har nytt design, ny mekanikk, ny formfaktor og bedre funksjonalitet. Den koster 200 euro pluss frakt, og den inneholder en lastcellesensor i motsetning til forgjengeren. Hele håndbremsen er laget av CNC-freset stål og aluminium, og den har et par justeringsmuligheter som jeg aldri har sett før i et håndbrems av denne typen. Selve spaken er ikke montert i esken den kommer i, men skrus på av deg selv, og den er utstyrt med tre forskjellige posisjoner nederst, noe som betyr at du enkelt kan velge retning på selve håndbremsspaken på noen få sekunder.

En annen mindre vellykket detalj når det gjelder justeringsmuligheter, er metallhjulet inne i bremsen som gjør at du kan stille inn hvor mye trykk du vil ha på gummiklossene. Problemet her er at Fanatec har valgt å gjemme denne ringen inne i bremsen, under metallhuset, som derfor må skrus ut med Allen M4 hver gang du vil justere motstanden. Dette er kanskje ikke en katastrofe, men det er veldig lite gjennomtenkt og skaper en hodepine som jeg bare ikke vil ha. Når jeg for eksempel bytter mellom Dirt Rally 2.0 og Automobilista 2, og bytter en WRC R5 mot en Rallycross-prototype i to forskjellige spill, vil jeg ha forskjellig motstand i håndbremsen for å etterligne virkeligheten. Dette krever at jeg enten må skru ut håndbremsen og la den stå åpen med mekanikken eksponert, eller skru boltene inn og ut fire ganger for å gjøre endringene. Fanatec burde, i likhet med Heusinkveld og Simlab, ha plassert hjulet som stiller inn motstanden utenfor selve metallhuset.

Klart bedre enn forgjengeren, men ikke like bra som Heusinkvelds modell, eller Simlabs.

Dette er en annonse:

En annen del av denne bremsen som jeg ikke liker så godt, er at den er for stor, den tar for mye plass. Fanatec har tenkt at den skal monteres på siden av deres egen girkasse, men den kassen er byttet ut for lenge siden da jeg føler den er litt slakk og for myk (selv om den alltid har vært rimelig). Derfor har jeg skrudd Fanatec Clubsport Handbrake V2 på en bøyd plate som jeg har festet ved siden av min sekvensielle Moza Racing boks på venstre side av riggen, og der tar den ca 40% mer plass enn Heusinkvelds variant, eller Simlabs. Fanatec burde ha krympet ned mekanikken og lagt innstillingshjulet utenfor selve boksen.

OK, men Fanatec kan gjøre det bedre enn dette.

Men ser man bort fra disse svakhetene, er det et helt ok håndbrems. Håndtaket er langt og godt, grepet er fornuftig utformet selv om jeg fjernet den tykke gummien med en gang. Jeg liker følelsen av det, det er mulig å tilpasse vandringen og motstanden på en tydelig kapabel måte, og det klemmer mer enn tilstrekkelig etter at det har blitt kalibrert. For min del kommer jeg imidlertid ikke unna at både Heunsinkvelds alternativ og Simlabs er smartere utformede og rimeligere håndbremser som heller ikke krever en spesiell adapter for å kunne kobles direkte til datamaskinen. Fanatec ønsker at du kobler Fanatec Clubsport Handbrake V2 til Fanatec-rattbasen din. Hvis du ikke har en slik, må du kjøpe deres USB-adapter til €20.