Fanatec har nettopp avduket sitt nye flaggskip Podium DD

Sim Racing Expo 2025 har nettopp startet i Dortmund og Fanatec begynte i morges med avdukingen av deres kommende flaggskip rattbase, kalt Podium DD, som er satt til å erstatte Fanatec Podium DD1 og DD2 (som nå er fem år gamle).

Podium DD har en helt ny servomotor som er bygget i Tyskland, og den har 33 Nm toppeffekt og 25 Nm vedvarende dreiemoment. I tillegg til mye kraft og passiv kjøling er formfaktoren den samme som Clubsport DD, men mer enn dobbelt så kraftig, altså.

Fanatec har også fortsatt å jobbe med Fullforce, som er en slags haptisk tilbakemeldingseffekt som legges på toppen av de vanlige force feedback-effektene. Rattbasen kommer også for første gang med en ti centimeter lang forlengelse for rattstangen, noe som gir bedre fysisk FOV og en bedre kjørestilling med rattet nærmere kroppen.

Vi vet ikke prisen ennå, men vi gjetter på rundt 1500 dollar. Salget starter i første kvartal neste år, og du kan sjekke ut et sammendrag av funksjonene nedenfor.