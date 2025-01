2 000 euro (inkludert moms) og frakt for et sim-racing-hjul er absurde penger. Nesten 2 200 euro for et ratt som ikke kommer med verken rattfeste, pedaler eller andre deler som kreves for å kjøre racerbil i spill som Assetto Corsa eller Automobilista 2. Det er ingen tvil om at Fanatecs etterlengtede Bentley-ratt er et rent luksusprodukt for en svært nisjepreget målgruppe, og jeg er en av de fanatiske sim-racing-tullingene som har lengtet etter å prøve dette i snart to år. For akkurat som Fanatec Podium BMW Motorsports M4 GT3 -rattet er dette rattet ingen plastgimmick, ingen replika som "ser ut" som et ekte ratt fra racerbilen. Dette er det ekte rattet, fra den ekte Bentley Continental GT3 bilen som ble brukt i GTWC (Bentley har siden trukket seg ut). Dette er rattet som Steven Kane og Andy Meyrick brukte i bilen som ble kjørt på baner som Spa og Imola, og det merker man umiddelbart når man tar det ut av den gigantiske esken det kommer i.

Det er massevis av farger, akkurat som i den ekte Bentley-raceren, der en del av førernes krav i designfasen var tydelige, store, fargerike knapper for å gjøre det enklere å gjette seg frem.

Fanatec Podium Bentley GT3 er konstruert av magnesium, karbonfiber og aluminium, og måler 31 centimeter i bredden mens den veier 1,9 kilo. I midten sitter en rund LCD-berøringsskjerm med 800x800 piksler montert på en gyro (styrt av en ARM Cortex A53 -mikrobrikke) som gjør at den kan sentrere seg selv i sanntid uansett hvordan du vrir på rattet, akkurat som i tilfellet med Mozas Vision GS Steering Wheel. Rundt skjermen er det en ramme av karbonkompositt, og over den er det ni programmerbare trykknapper, to funky brytere og to større aluminiumsknapper, slik at du enkelt kan stille inn ønsket bremsebalanse og traction control uten å miste grepet på rattet. På baksiden finner du Fanatecs forsterkede versjoner av de populære Podium -padlene (magnetiske, selvsagt), inkludert to mindre, helt analoge padler (med innebygde Hall -sensorer) for blant annet å styre clutchen.

Det er ingen tvil om at dette er et veldig, veldig påkostet produkt. "Spare no expense", som Jurassic Park -skaperen John Hammond en gang sa. Fanatec har gjort alt de kan, og det merkes. Rett ut av esken føles dette rattet veldig slitesterkt, dyrt og proppfullt av robuste knapper og funksjoner, og formfaktoren er også bra. For meg, som har store hender, føles det litt lite sammenlignet med Fanatec Podium BMW Motorsports M4 GT3, men Gamereactors hardware-skribent Fredrik Lindman, som har mer "normalstore" hender, mener det er helt perfekt når det gjelder grep og bredde/størrelse. Hvis jeg kunne velge, ville jeg ha plassert de nye bakgrunnsbelyste trykknappene som sitter øverst et annet sted. Jeg skulle gjerne sett at håndtakene var høyere oppe, og at hendene mine kom litt lavere ned i forhold til resten av riggen. Dette er også et lite ankepunkt fra min side, blant annet når det gjelder Asetek Invicta Formula Steering Wheel, der håndtakene sitter altfor lavt nede i rattet etter min smak.

Padlene er gode, og QR2 hurtigutløseren er fortsatt den beste.

Bortsett fra det er håndtakene, som er dekket med Alcantara, superkomfortable og akkurat passe tykke. Girpadlene er glimrende, selv om jeg synes de litt tynnere padlene på BMW-rattet i samme prisklasse er bedre. Jeg liker også LCD-skjermen i midten. Det er kult å ha, som i en Koenigsegg Jesko, en permanent sentrert skjerm midt på rattet som viser girvalg, motorturtall og rundetider, men jeg skulle gjerne hatt muligheten til å tilpasse min egen grafikk i denne, ettersom Bentleys Verdana-influerte designelementer ikke helt matcher min skriftbesatte grafiske designerpersonlighet. Men i det store og hele er skjermen fin. Den er ikke superbrukbar, ettersom man sjelden har tid til å se ned på rattet og lese de små tallene når man kjører, men den fungerer veldig bra og reagerer utrolig raskt på rattets rotasjon og sentrerer alltid skjermen med godt resultat.

På baksiden finner vi Fanatecs helt strålende QR2-hurtigkobling, som (som alltid) er basert på Krontec QR, og etter min mening er den beste i sim-racing-verdenen. I Fanalab er det også superenkelt å se hva som kan stilles inn, og i esken følger det med en liten adapter som gjør at du kan oppdatere rattprogramvaren via USB-C. Du får også med et veggfeste for dem som vil dekorere simracing-rommet sitt med dette luksuriøse rattet, og et gjennomtenkt bordstativ som gjør rattet til et stilig midtpunkt i interiøret. Hvis du kobler til USB-C-kabelen som følger med, kan du i tillegg bruke rattet som en svært kostbar bordklokke med en slående (og offisiell) Bentley-urskive.

Den runde LCD-skjermen er elegant og spennende, men gjør liten nytte under selve kjøringen.

Som GT3-elsker og simracing-fanatiker er det selvsagt umulig å ikke bli glad i dette svært dyre premiumrattet. Ekte racingutstyr som kan brukes til sim-racing er alltid tiltalende for meg, selv om jeg aldri kommer til å få sjansen til å røre en Bentley Continental GT3 -bil. Det skyldes nok mest tanken på å "late som" man kjører en racerbil, men et ekte racingratt fortsetter å tiltrekke meg. Fanatec Podium Bentley GT3 er veldig bra, gjennomtenkt, påkostet og presterer ekstremt bra under testene vi har gjort her på Gamereactor. Jeg foretrekker helt klart Fanatec Podium BMW Motorsports M4 GT3, og synes den gyrobaserte sirkulære skjermen i midten er unødvendig, men samtidig er det vanskelig å finne et mer unikt simracingratt akkurat nå.

