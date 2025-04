"Å, det er mye plast!" Det var det første jeg tenkte da jeg pakket ut det nye Fanatec Porsche Vision GT CSL Elite Steering Wheel. Men så tenkte jeg på prisen. £349. Det betyr at dette er et budsjettprodukt og et av de billigste spesialrattene på markedet, og i det perspektivet er dette rattet rimelig, spennende og velbygget, mer enn noe annet.

Designet er lekkert fordi Porsche står bak det.

For alle som ikke er klar over det, er dette en reproduksjon av et Vision GT hjul, og for alle som har ligget i koma siden Gran Turismo 5, er Vision GT et modellprogram der verdens ledende sportsbilprodusenter får sjansen til å designe sine polygonbaserte drømmebiler som slippes eksklusivt i spillet. Ferrari, Bugatti, Lamborghini, McLaren og Porsche har alle rullet ut superkule fantasikreasjoner i Vision GT -prosjektet, og det er en fryd å få muligheten til å styre Porsche Vision GT -bilen i Gran Turismo 7 med rattet fra bilen.

Porsche angående Vision GT:

"Porsche Vision Gran Turismo har kjente elementer fra selskapets tidligere modeller, men med en tydelig futuristisk smak. Bilen er skapt med tradisjonelle sportsbilproporsjoner, kjennetegnet av en lav kjørehøyde og bred holdning. I tillegg til en buet panserlinje og en markant frontspoiler, er bilens frontlykter inkorporert i støtfangeren for å skape et rent no-nonsense-ansikt som minner litt om Taycan, noe som er passende fordi Porsche Gran Turismo er en ren elbil. Baksiden fremheves av en enkel, smal baklyktestripe som låner designet fra 911 og Taycan. Et lignende tema finner du inne i kupeen, hvor mange kjente Porsche-designsignaler kan bli funnet. Den buede hologramskjermen, som ser ut til å sveve over rattet, er strategisk plassert. Den lave sittestillingen gir føreren en følelse av å være rett oppå veien, samtidig som den sørger for et lavt tyngdepunkt. Ta en nærmere titt på materialene som er brukt her, og du vil oppdage at de alle har et høyt detaljnivå."

Knappene er av plast, men det er som forventet når et Porsche-lisensiert spesialratt av dette kaliberet selges for beskjedne £349.

Dette er en annonse:

Fanatec Porsche Vision GT CSL Elite måler 310 millimeter og er basert på et aluminiumsskjelett. Det er kledd i Fanatecs nye, patenterte spesialmateriale Tactaris, som er en slags Alcantara (mikrofiberstoff med semsket skinn) med bedre svettebestandighet og holdbarhet (ifølge produsenten selv). Det er åtte trykknapper på fronten, Hall sensorbaserte, magnetiske girspaker på baksiden, en funky bryter for menyvalg og syv knappeskiver. Det finnes også en liten OLED-skjerm på 1,7 centimeter i diameter som viser hvilket gir du har lagt inn, og den er pakket sammen med Fanatecs QR2 Lite.

Bryterpadlene er fantastiske.

Til å begynne med følte jeg at toppen av grepet, der jeg plasserer tommelen, var for vinklet, og før jeg oppgraderte programvaren på Fanatec DD Extreme, var jeg bekymret for at det ville gnage etter bare ti runder. Det er imidlertid meningen at grepet skal være litt lavere når du bruker dette hjulet, noe som ble tydelig etter to runder rundt Suzuka, ettersom padlene på baksiden også er plassert slik at grepet er litt annerledes enn på for eksempel Fanatec Podium BMW Motorsport GT4 M4 -hjulet mitt, som er min absolutte favoritt. Jeg liker den ergonomiske tankegangen her, og setter pris på at Fanatec og Porsche ønsket å gjøre noe litt annerledes.

Den lille OLED-skjermen er smidig og finurlig.

Dette er en annonse:

Girspakene er fantastiske. De er mindre enn jeg hadde forventet, og de har et mer umiddelbart "klikk" takket være strammere magneter, men det fungerer uten problemer og passer perfekt til størrelsen og grepet på rattet. Fanatec Porsche Vision GT CSL Elite gir en unik giringsfølelse som jeg ikke trodde jeg ville like så godt som jeg gjør, og det er genialt å plassere Hall sensorer i dem.

Porsche Vision GT-bilen er bare tilgjengelig i Gran Turismo 7.

Det er imidlertid ting å klage på. Knappene på fronten føles for plastikkaktige etter min smak, men med tanke på prisen er det liten grunn til å klage. I stedet er det mitt ansvar å si det som det er: Det faktum at dette hjulet kan kjøpes for 349 pund føles veldig sjenerøst av Fanatec i en tid der et helt vanlig hjul med et vanlig knappesystem koster dobbelt så mye, fra mange forskjellige konkurrerende produsenter. Det skal sies at dette er et veldig nisjepreget produkt. Joda, det kan brukes til alle spill, og joda, det er deilig å styre GT3 Porsche i Assetto Corsa Competizione med dette i hendene, men Fanatec Porsche Vision GT CSL Elite er i utgangspunktet ment å brukes med Gran Turismo 7 og kun Gran Turismo 7, fordi det tilhører en helt spesiell bil som kun finnes i det spillet. Porsche Vision GT huser flere spesialfunksjoner i Polyphony Digitals bestselger som bare kommer til sin rett med dette rattet, og vice versa. På denne måten er bruksmarginen ekstremt begrenset og smal, men det endrer ikke det faktum at det er et genuint imponerende simracingratt.