Fanatec presenterer nytt CSL-ratt

HQ

Den tyske simracinggiganten Fanatecs gamle McLaren 650S GT3-hjul har i mange år vært ansett som det beste budsjettrattet i hele simracingverdenen, og her på Gamereactor har vi lenge kalt det nettopp det. Nå har Fanatec ikke lenger rett til å skilte med McLaren-logoen på produktene sine fordi bilprodusenten har inngått en ny avtale med Logitech, noe som har ført til at Fanatec har fjernet logoen og gjort noen fornuftige forbedringer, og nå lanserer rattet igjen - med et annet produktnavn. Det nye rattet (som i utgangspunktet er gammelt som sagt) heter Fanatec CSL Steering Wheel GT3, og det kan kjøpes nå for 229 dollar, noe som selvfølgelig er en brutalt hyggelig pris, igjen.

Den offisielle pressemeldingen:

"Fanatec, et varemerke for CORSAIR, og en global leder innen sim racing-maskinvare, kunngjorde i dag lanseringen av CSL Steering Wheel GT3, et ratt designet for Xbox fullpakket med funksjoner. CSL Steering Wheel GT3 setter standarden for rimelig pris uten kompromisser. Den spesialtilpassede, magnetiske vippemekanismen gjør det mulig å gire opp og ned med én hånd. Analoge padler gir et programmerbart dobbelt clutchsystem for presise stående starter, og de kan også brukes som et håndbetjent alternativ til brems og gass.

OLED-displayet viser spilltelemetri, for eksempel valgt gir eller gjeldende hastighet, og gir tilgang til Fanatec Tuning Menu for å justere maskinvareinnstillingene via 7-veis FunkySwitch. Ni knapper, to 2-veis vippebrytere og to 12-veis flerposisjonsbrytere avrunder inndatamulighetene. Dette hjulet er designet for Xbox Series X|S og Xbox One-konsoller, og gir Xbox-kompatibilitet på tvers av all tilkoblet Fanatec-maskinvare."