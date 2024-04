Fanatec utnevner ny administrerende direktør for å takle leveringsproblemene

HQ

Hvis du er en fan av simracing, vet du at tilbudet av dedikert maskinvare og produkter på toppnivå er fordelt på en håndfull merker, og Fanatec inntar en av de beste (om ikke den beste) posisjonene blant dem. Men det ser ut til at Fanatec i lengre tid har hatt problemer med å levere produkter, og mange kjøresimulatorentusiaster føler at merket har mistet litt av grepet.

Derfor sendte Fanatecs offisielle kontoer i slutten av forrige uke ut en uttalelse der de kunngjorde en endring i selskapets ledelse. Styret har utnevnt Andres Ruff til ny administrerende direktør. Ruff har bakgrunn fra logistikkbransjen og fra omstrukturering og optimalisering av mellomstore selskaper, og med hans ledelse håper de å kunne løse shippingproblemene så raskt som mulig. Ruff benyttet anledningen til å presentere seg selv og gjøre klart hva som er hans mål ved roret i selskapet.

"Hei Fanatec-fans! Jeg gleder meg til å begynne i Fanatec og jobbe med dette lidenskapelige teamet. Akkurat nå prioriterer jeg å løse leveringsproblemene som oppstår på grunn av overveldende etterspørsel. Du kan være trygg på at vi jobber hardt for å komme tilbake til optimal drift. Når problemene er løst, vil vi konsentrere oss om å skape eksepsjonell maskinvare for racingsimulering."

Fantec tar dermed farvel med sin grunnlegger og hittil administrerende direktør Thomas Jackermeier, som de takker for hans tjenester og unike visjon som har ført Fanatec til verdenstoppen innen simracing.

Du kan lese hele pressemeldingen nedenfor.