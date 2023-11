Fanatecs WRC-knappmodul kommer til å koste 250 euro

HQ

Det er nå omtrent 18 måneder siden vi fikk vårt første glimt av den profesjonelt utviklede knappemodulen for Fords WRC-team, da den ni-dobbelte verdensmesteren Sébastien Loeb ble sett kjøre WRC Ford Puma med et Fanatec-utviklet ratt. Siden da har det vært stille, og vi her på Gamereactor har ventet og lengtet etter å kunne stille inn hybrideffektprofilen i den nylig utgitte EA Sports WRC med denne modulen, og nå vet vi hva den vil koste. 250 euro pluss frakt blir prisen for selve knappemodulen, og den kommer ut i november.

"Podium Button Module Rally Features:

- Offisielt produkt fra M-Sport World Rally Team

- Designet for Ford Puma Hybrid Rally1 WRC-bilene for 2022 og 2023

- Kompakt, lett og slitesterk kropp

- Ni RGB LED-bakgrunnsbelyste knapper med 600 g aktiveringskraft

- Utskiftbare knappinnsatser

- To D-pads

- Tre 12-veis flerposisjonsbrytere med mulighet for dreiebrytere

- 1″ OLED-skjerm

- Monocoque i gullanodisert aluminium

- Ultrarobust og lett romrammedesign

Podium Button Module Rally bør snart være tilbake for forhåndsbestilling for € 249,95 inkl. mva. + frakt."