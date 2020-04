Fan-favoritt vil gjerne spille Ellie i den kommende The Last of Us-serien

For ikke så lenge siden kom det frem at HBO planlegger å lage en tv-serie basert på The Last of Us. Som kjent står både Neil Druckmann og Chernobyl-skaperen Craig Mazin ved roret, så det virker som at ambisjonsnivået er høyt. Vi har dog enda ikke fått noe konkret informasjon om rollebesetningen, og det spekuleres i hvem som skal spille rollene som Ellie og Joel.

Mange fans peker på skuespilleren Kaitlyn Dever som den ideelle Ellie. Dever er kjent fra filmen Booksmart og seriene Justified og Unbelieveable, men hun inntok faktisk også rollen som Nathan Drakes datter Cassie i Uncharted 4, så hun har tidligere arbeidet med Neil Druckmann. Nå forteller hun selv til Collider at hun er stor fan av ham, og hun er mer enn klar for å spille Ellie i den kommende serien:

"I obviously have been seeing the Internet, and I've obviously been seeing a lot of [the fan casting]. Neil Druckmann, I worked with him on Uncharted 4. I think he's one of the smartest guys I've ever met, and one of the sweetest. And I'm not shutting it down, you know? I'm not shutting it down. I would absolutely love to do that."

Hun blir også spurt om hvem hun ønsker skal spille Joel. Her er svaret Hugh Jackman.