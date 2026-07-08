Fangtopia kommer også til å bli lansert på PS5 og Switch 2 senere i år

Utvikleren Absolutely Games har besluttet å bringe sitt kommende, uhyggelige bygg- og puslespill Fangtopia til konsoller i tillegg til PC når det lanseres i sin helhet senere i år. Spillet var tidligere kun lovet for PC, men det er nå bekreftet at det også vil lanseres på PS5 og Nintendo Switch 2, uten at det foreløpig er noe nytt om en Xbox-utgave.

Vi har fått vite at konsollversjonene av Fangtopia vil inneholde alt det samme innholdet som PC-versjonen, samtidig som de vil være optimalisert for hver sin konsollplattform. Det vil til og med være globale ranglister på alle versjonene av spillet, slik at fans kan være med på moroa uansett hvor eller hvordan de liker å spille.

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Når det gjelder hva Fangtopia ser ut til å tilby, regnes det som et «skrekkfritt» prosjekt der målet er å bygge et kongerike fra en stabel med sekskantede brikker, for til slutt å plassere byer, åkrer, skoger, fjell, jernbanespor, daler og mer, som alle smelter sammen til en sømløs helhet. Hovedutfordringen vil være å finne de beste måtene å plassere hver brikke på, ettersom matchende brikker vil gi bonuser, blant annet at landemerker dukker opp, samtidig som landet kan befolkes av overnaturlige skapninger som varulver, spøkelser og fugleskremsler.

Når det gjelder den eksakte lanseringsdatoen for Fangtopia, er denne ennå ikke offentliggjort, men Absolutely Games søker for øyeblikket interesserte fans som ønsker å melde seg på en alfa-spilltest for PC, og påmeldingen er åpen frem til 14. juli.