Fanprosjekt for å remastere og forene The Elder Scrolls IV og V, Skyblivion, forsinket til 2026

Mod-prosjektet for å forene og oppdatere de to siste store singleplayer-spillene The Elder Scrolls, Oblivion og Skyrim, har tatt store skritt fremover i år. Tilbake i september viste Skyblivion, som det heter, 15 minutters spilling, og det så virkelig ut til at 2025 ville bli utgivelsesåret for modulen, som har vært under utvikling siden 2017, eller kanskje til og med tidligere. Men nå vet vi at det ikke lenger vil være tilfelle.

For i en ny utviklingsdagbok har modets prosjektleder, 'Rebelzize', bekreftet Skyblivions forsinkelse til 2026. "Selv om spillet er på sitt beste, har vi fortsatt noen siste utfordringer å overvinne som vil kreve litt mer tid."

Men, og benytter anledningen til å pynte på de dårlige nyhetene, utvikleren har også oppdatert oss om den nåværende statusen til modulen, og opprettelsen av verdenskartet er "100% fullført". Faktisk har de delt det på deres offisielle nettside, og det er en underholdende interaktiv opplevelse. Målet er å fullføre utviklingen av oppdrag og lignende i løpet av dette kalenderåret, og bruke tiden frem til utgivelsen i 2026 på å finpusse bugs og feil.

"Det er ingen konkret tidsfrist for dette, ettersom jeg regner med at vi kommer til å jobbe med det helt frem til lanseringsdagen." La oss håpe at dette resulterer i den ultimate Elder Scrolls-opplevelsen vi alle har ventet på. I hvert fall frem til The Elder Scrolls VI kommer om noen år.

Skal du prøve Skyblivion neste år?