Fans er bekymret for hvordan Star Wars Outlaws ser ut på Switch 2

Star Wars Outlaws Ubisofts første Ubisoft-spill dukket kort opp på Nintendo Direct i dag. Ingenting nytt å kunngjøre (vi visste datoen, som er 4. september 2025), og det vil faktisk være det første Ubisoft-spillet på Switch 2. Men en trailer ble vist ... og den var bekymringsfull.

Fra de tidlige tredjeparts Switch 2-spillene ble vi ledet til å tro at spillene ville se veldig like ut som spill fra den nåværende generasjonen, selv om de hadde en lavere oppløsning, som Xbox Series S. Men Star Wars Outlaws -traileren, som inneholdt mye gameplay fanget på Switch 2, så merkbart dårligere ut enn versjonene som ble utgitt for PS5, Xbox og PC i august 2024.

Ytelsen, teksturkvaliteten, ser nærmere ut til hva spill som The Witcher 3, Hogwarts Legacy eller Doom Eternal så ut på Switch 1, enn hva CDPR gjorde med Cyberpunk 2077. Hva var det som skjedde?

Nintendo slapp i dag en kort video sammen med traileren som avslører at spillet har noen eksklusive berøringskontroller, og at det er utviklet av det finske studioet Ubisoft RedLynx, med liten erfaring (deres siste arbeid var å portere The Division 2 til Stadia...). Hvis Outlaws ser slik ut, frykter vi hvordan den ryktede versjonen av Assassin's Creed Shadows kan se ut...