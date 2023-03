Fans er virkelig opprørt over hvordan måken ser ut i Disneys live-action-nyinnspilling av Den lille havfruen

HQ

Kontroversen har omgitt Disneys live-action-nyinnspilling av The Little Mermaid, uten tvil en av deres mest elskede spillefilmer. Det hele startet, som mange av dere kanskje husker, med Ariels etnisitetsendring, og etter at den første virkelige traileren for filmen hadde premiere på Oscar-utdelingen, tok fansen til internett for å si sin mening om innholdet.

Morsomt nok er det faktisk Scuttle, den lykkelige måken, som fansen ser ut til å være mest opprørt over. Scuttle er nesten ugjenkjennelig i filmens trailer, og raseriet på Twitter har kommet i hopetall. Nedenfor kan du lese en håndfull av meningene folk har delt.

«Det ser ikke ut som en måke»

"Det er ikke engang en måke, det er en gannet"

"Jeg beklager, men måken i Pinocchio live action bedre enn Scuttle ... NGL"

"AIN'T NO FUCKING WAY THAT'S SCUTTLE ... LA MEG RENSE ØYNENE MINE VED Å SE PÅ DEN VIRKELIGE MFING SCUTTLE - O MFING G!

Hva synes du om det nye designet til Scuttle?