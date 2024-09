Fans har en BTS-kikk inn i Peacemaker sesong to

HQ

Fans av det nye DC-universet ledet av James Gunn, glede seg!

Jeg tror det er trygt å si - foreløpig - at DCs produksjon av filmer og TV har vært av mye høyere kvalitet etter at James Gunn fikk kreativ kontroll over DCU.

Og som han beviser gang på gang, er dette fordi han gjør en aktiv innsats for å holde kontakten med fansen - nå har han gitt dem et innblikk i sesong to av Peacemaker via sin X-profil :

Tweeten viser Peacemakers nye hjelm og designreferansen Gunn og teamet har latt seg inspirere av.

Her ser vi frem til John Cenas tilbakekomst som leiesoldaten som ser ut til å være skreddersydd for ham.