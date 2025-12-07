Fans har lagt merke til at Stranger Things: Season 5 Volume 1 har en retrospillfeil

HQ

Hvis du har sett de første episodene av Stranger Things femte og siste sesong, vet du at den dipshi... herlige Derek Turnbow ikke akkurat har det særlig hyggelig i Hawkins. Den unge karen blir et midtpunkt for Vecnas siste mål, og dette setter ham i stor fare, noe resten av gjengen forsøker å undergrave.

Men før vi får vite alt om dette, får vi vite litt mer om Derek, blant annet ved å stikke innom soverommet hans for å lære at han er en gamer med god smak. I en kort scene får vi se Derek spille Ghosts 'N Goblins på NES, men det er et problem...

Retrofans har lagt merke til (som Time Extension har rapportert om) at den versjonen av spillet som Derek spiller, faktisk er feil versjon av spillet. Skjermen viser den originale og mye flottere 16-bits arkadeversjonen av spillet, og ikke 8-bits NES-utgaven som det tydeligvis er meningen at han skal spille. Absolutt katastrofe. Fullstendig makkverk. Duffer Brothers og Netflix burde skamme seg...

Spøk til side, dette er en mindre feil, og fansen har vært raske til å påpeke den, alt i et dedikert trådinnlegg der det nevnes at "Stranger Things-forfatterne bare ikke bryr seg lenger".

La du merke til tabben da du så scenen?