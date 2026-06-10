Fans har oppdaget at Inde Navarrette fra «Obsession» tidligere var streamer

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Mange fans strømmer til kinoene for å se « Obsession », og skrekkfilmen har oppnådd svært gode billettsalg til tross for et relativt lavt produksjonsbudsjett. Filmen skal ha kostet 1 million dollar å lage, kanskje enda mindre, og så langt har den tjent inn over 229 millioner dollar på kino, noe som gjør den til en av de mest suksessrike filmene gjennom tidene når det gjelder kommersielle inntekter.

Dette skyldes delvis den sensasjonelle prestasjonen til skuespillerinnen Inde Navarrette, som spiller den besatte kjæresten i filmen. Denne rollen har gjort Navarrette til en slags global sensasjon, og denne berømmelsen har også fått fans til å lete i alle kroker av internett for å finne ut mer om stjernen.

I denne sammenheng har fans oppdaget at Navarrette var streamer før hun ble en Hollywood-sensasjon. Ifølge Dexerto ble det oppdaget at hun pleide å streame Call of Duty, The Last of Us, Outlast og mer. Hun har ikke strømmet live på ganske lenge, men fansen ber nå Navarrette om å gjenopplive strømningskarrieren sin og igjen bruke tid på å spille spill med fellesskapet, enten via Twitch- eller YouTube-kontoene sine.

Ville du sett på Navarrette hvis hun begynte å strømme igjen?