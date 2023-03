Fans liker ikke hvordan måken ser ut i Disneys The Little Mermaid-remaken

HQ

Kontroversene har omgitt Disneys live-action-nyinnspilling av The Little Mermaid. Det hele startet, som mange av dere kanskje husker, med Ariels etnisitetsendring, og etter at den første virkelige traileren for filmen hadde premiere på Oscar-utdelingen tok fansen til internett for å si sin mening om den.

Morsomt nok er det faktisk Scuttle, den lykkelige måken, som fansen ser ut til å være mest opprørt over. Scuttle er nesten ugjenkjennelig i filmens trailer, og raseriet på Twitter har kommet i hopetall. Nedenfor kan du lese en håndfull av meningene folk har delt.

«Det ser ikke ut som en måke»

"Jeg beklager, men måken i Pinocchio live action bedre enn Scuttle ... NGL"

"AIN'T NO FUCKING WAY THAT'S SCUTTLE ... LA MEG RENSE ØYNENE MINE VED Å SE PÅ DEN VIRKELIGE MFING SCUTTLE - O MFING G!

Hva synes du om det nye designet til Scuttle?