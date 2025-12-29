Fans og kritikere kritiserer kjønnskampen mellom Sabalenka og Kyrgios: "Smakløst, meningsløst og pinlig"

HQ

Kampen mellom kjønnene mellom Aryna Sabalenka og Nick Kyrgios fant sted søndag i Dubai, og det ser ut til at alle var skuffet og opprørt, både de som var til stede i Cocal Cola Arena og de som så på kampen hjemme. Publikum holdt stort sett med Sabalenka, men etter hvert som kampen skred frem og Kyrgios dominerte og til slutt vant 6-3, 6-3, ble det ganske stille på stadion, og man så ofte lei ansikter når de viste tilskuerne.

Selv med de fysiske forskjellene mellom menn og kvinner forventet noen at Sabalenka, som har vært nummer 1 i verden i dametennis to år på rad, ville være mer konkurransedyktig mot Kyrgios, den tidligere Wimbledon-finalisten som bare har fullført syv kamper de siste tre årene, permanent rammet av skader, og som står som nummer 671 på ATP-rankingen.

Det var spesielt slående med tanke på forskjellene i banen (Sabalenkas side av banen var 9 % mindre) og regelen om kun å tillate én serve, noe som i teorien kunne ha vært en fordel for Sabalenka på grunn av baneforskjellen, men som endte opp med å bli en stor fordel for Kyrgios (som bare misset én serve, mens Sabalenka misset fem server).

Sabalenka "dummet seg ut" og gjorde mer skade enn gagn for dametennis

Meningene på sosiale medier var svært harde, og begynte med vridningen av konseptet (den opprinnelige Battle of the Sexes i 1973 ble laget i sammenheng med kampen for likestilling, som Billie Jean King minnet om, mens dette ble laget som en ren kommersiell mulighet); valget av Kyrgios, som for to år siden erklærte seg skyldig i vold i hjemmet; og til slutt mangelen på underholdning og sportslig verdi av kampen, der mange stiller spørsmålstegn ved at den sverter Sabalenkas rykte og skader kvinnetennis som helhet, noe som igjen blåser liv i diskursen om kjønnsforskjeller som noen bruker for å diskreditere kvinneidrett.

