Fans og lagkamerater hyller den største snublingen i Ballon d'Or

Det er alltid det samme med kåringer: Ikke alle er fornøyde med resultatene, og skulle ønske at favorittene deres hadde gjort det bedre. Dette skjer hver gang, men kanskje mer enn noe annet sted med Ballon d'Or, en pris som belønner individuelle fremragende prestasjoner i en kollektiv idrett. Mange Barcelona-fans hadde forventet å se Lamine Yamal ta den store prisen, men selv blant dem vil de være enige om at kveldens største snubling ikke var tenåringen. Det var Pedri.

Pedro González er for mange hjertet i FC Barcelona, den beste spilleren på sin posisjon, den uunnværlige spillskaperen som senere lar Lamine eller Raphinha gjøre sin magi. Etter at Rodri Hernández fra Manchester City hevdet midtbanespillerens figur i fjor, forventet noen at det samme ville skje med Pedri i år. I det minste en topp 5-posisjon. Men han endte på 11. plass.

Fansen reagerte på nyheten med vantro og opprør. Ferran Torres, lagkameraten hans i Barcelona, la ut en historie som viste Pedris ellevteplass med emojier som "blåser i hodet" og "facepalm".

Aitana Bonmatí, som vant sin tredje Ballon d'Or på rad, brukte talen sin til å be om større anerkjennelse til midtbanespillere. "Jeg liker å fremheve midtbanespillere, som Pedri. Vi må snakke mer om Pedri".