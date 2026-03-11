Fans oppnår det Sega aldri gjorde: To analoge pinner til Dreamcast

HQ

Det var absolutt ikke den faktoren som dømte Dreamcast til undergang, men å bare ha én analogpinne føltes litt begrensende og ikke spesielt progressivt i en tid da Sony allerede hadde lansert DualShock til PlayStation. Nå har fansen tatt saken i egne hender, og via The Dreamcast Junkyard har det blitt presentert en modifikasjon som legger til en ekstra, fullt funksjonell analogpinne.

Modulen heter Dream Color Plus og er basert på et helt nytt PCB designet av Angelo Pontes (et stort navn i Dreamcast-miljøet), komplett med et 3D-printet skall for kontrolleren med en åpning for analogpinne nummer to. Det er også enkelt å installere dette, og det krever faktisk ingen lodding. Årsaken er at Dreamcast faktisk støtter to kontrollere, selv om selve enheten ikke hadde denne funksjonen. Takket være dette kan for eksempel twin stick shooters spilles med to analoge pinner.

Den samme modifikasjonen gjør også enheten trådløs, legger til støtte for VMU-fargeskjerm og rumble-funksjon, og du kan sjekke ut hvordan kontrolleren ser ut i Bluesky-innlegget nedenfor.