I fjor så Metacritic en endring på toppen av sin all-time rangering, da Clair Obscur: Expedition 33 ankom og genererte en User Score på 9,6, et forbløffende tall som gjorde at spillet ble det best rangerte spillet noensinne av brukere på plattformen. Det ligger foran Metal Gear Solid 3: Subsistence og Metal Gear Solid 3: Snake Eater, begge på 9,3, to utrolige prosjekter som ligger likt med Silent Hill 2, Heroes of Might and Magic III, Metal Gear Solid, og The Witcher 3: Wild Hunt's Blood and Wine -utvidelse. Men det er en mørk hest i paddocken ...

Disse fantastiske prosjektene er verdige den episke 9,3-poengsummen, men Disney Cory in the House på Nintendo DS... Det obskure spillet er for øyeblikket vurdert til 9.3 av brukere på Metacritic, og grunnen til det er at en nylig økning har sett fans forsøke å skyve spillet inn i det øvre sjiktet igjen og se det bli det høyest rangerte spillet gjennom tidene på plattformen. Denne økningen har skjedd nylig, med mange fans som bruker den som en mulighet til å gush om spillet igjen, med årsaken bak den tilbakevendende interessen for å øke spillet etter den første kampanjen tilbake på begynnelsen av 2010-tallet er uklar.

Med bare litt ekstra oomph kan det snart nå 9.4 og bli det nest høyest rangerte spillet på Metacritic av brukerne, men om det vil fjerne Clair Obscur er usannsynlig, ettersom selv under høyden av denne dumme kampanjen, da den opprinnelig startet av 4chan-brukere i 2013, Dexerto bemerker at det bare klarte å nå en poengsum på 9.5.

Vil du bli med i kampen og hjelpe Cory til å toppe listene?