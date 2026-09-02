Fans protesterer fordi kampen mellom Anthony Joshua og Tyson Fury skal foregå i New York i stedet for i Storbritannia

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Den etterlengtede boksekampen mellom Anthony Joshua og Tyson Fury skal finne sted i New York City, på den ikoniske Madison Square Garden, en dag i november 2026. Tyson Fury delte plakaten for kampen, der han bekreftet arenaen. «Mulighetenes land. For en helgetur for gutta på fylla i NYC», skrev Fury.

Fans reagerte imidlertid på kunngjøringen med klager over at kampen mellom to av de beste britiske boksere, begge tidligere verdensmestere i tungvekt, skal finne sted i USA i stedet for i Storbritannia. «Gleder meg til å se den klokka 04.00», spøkte en.

«For en måte å gjengjelde de britiske fansene på», sa en annen fan på Instagram. «For et slag i ansiktet på de britiske fansene», gjentok en annen. «Det er feil og viser at de aldri fortjente at vi investerte gjennom pay-per-view-kjøpene vi gjorde for å se dem, eller billettene vi kjøpte for å se dem i de tidlige dagene av karrieren deres. Grådighet. Alt handler om grådighet», skrev bareknokkelbokser Ben Lowe.

«Som amerikaner mener jeg at denne kampen hører hjemme i et utsolgt stadion i Storbritannia foran 90 000 tilskuere», sa en annen som sympatiserte med britene.

Denne kampen mot Tyson Fury, en dag i november, blir Joshuas andre kamp siden han var utsatt for en bilulykke i Nigeria 29. desember 2025, da to nære venner omkom og Joshua pådro seg mindre skader – en ulykke som skjedde få dager etter at han slo Jake Paul på KO i en kamp som ble vist på Netflix.

Joshua møtte tidligere Kristian Prenga 25. juli 2026 i Saudi-Arabia, en seier på KO i 2. runde. Tyson Furys siste kamp var en KO-seier i 7. runde mot Mariusz Wach 24. juli 2026.