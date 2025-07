Fans rasende da Subnautica 2 forsinkelse truer utviklerbonus

HQ

Det blir ingen Early Access-utgivelse for Subnautica 2 i år. I stedet har Krafton - morselskapet til Unknown Worlds - bestemt seg for å skyve lanseringen til neste år. På overflaten høres det kanskje ikke ut som en stor sak, men under det rolige vannet bobler det av sinne blant utviklerne. Ikke bare ble grunnleggerne nylig avsatt fra ledelsen, men denne forsinkelsen knuser også ethvert håp om en personalbonus på 250 millioner dollar.

Denne bonusen var knyttet til at teamet skulle nå bestemte inntektsmål innen utgangen av året. Med forsinkelsen er det nesten sikkert at disse målene ikke vil bli nådd, noe som betyr at de nesten 100 ansatte sannsynligvis vil gå glipp av utbetalingen helt. Den tidligere ledelsen hevder at spillet var klart for tidlig tilgang, mens Krafton insisterer på at forsinkelsen var nødvendig for å legge til mer innhold.

Krafton hevder også at forsinkelsen ikke hadde noe å gjøre med noen kontraktsfestede bonuser, men kritikere - inkludert fans og anonyme kilder - mistenker noe annet. På nettet kaller mange det "et skitne trekk", og fansen samler seg med krav om at teamet fortsatt skal motta bonusen på 250 millioner dollar.

Hva tenker du om dette? Bedriftsskummel på sitt verste?