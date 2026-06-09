Fans som deltok på Xbox Games Showcase i Los Angeles, vil få gratis konsoller i 25-årsjubileumsutgaven

HQ

Mens fans hjemme får servert en underholdende presentasjon på YouTube og Twitch, får de som er heldige nok til å reise til Los Angeles for å se Xbox Games Showcase på stedet, noen ekstra godbiter knyttet til dette øyeblikket, i form av at ledere og nøkkelpersoner fra Xbox dukker opp på scenen på et fysisk sted før og etter presentasjonen for å snakke mer om hva Xbox holder på med.

Etter søndagens presentasjon dukket både Xbox-sjef Asha Sharma og sjefen for Xbox Game Studios, Matt Booty, opp for å snakke om arrangementet, men også for å samhandle med de lojale fansen som var til stede. Dette ble fanget opp av X-brukeren IdleSloth, og det er et øyeblikk du ikke vil gå glipp av, da Sharma under dette scenetrekket avslørte at alle «fansen» i publikum ville bli belønnet med en Xbox Series X-konsoll i 25-årsjubileumsutgave senere i år når den lanseres.

Konsollen er en av svært få spesialutgaver, og denne kommer i en gjennomsiktig grønn farge med en matchende kontroller. Den er designet for å hylle merkevarens historie, og du kan se mer av den her.

Da han kunngjorde denne nyheten, uttalte Sharma: «Hva synes dere om den grønne Xbox-konsollen til 25-årsjubileet? Vel, dette er min første presentasjon, og jeg vet at så mange av dere har vært her sammen med oss de siste 25 årene, så hvis du ser ned og har «fan» på navneskiltet ditt, vil du få en gratis senere i år.»

Vil du prøve å få tak i en Xbox Series X 25-årsjubileumsutgave senere i år?