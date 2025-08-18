Fans tror de har funnet ut om Europa-Parks neste berg-og-dal-bane i et videospillEuro-Mir

HQ

Europa-Park i Rust, Tyskland, Europas største fornøyelsespark etter Disney, feirer 50 år i 2025-sesongen, og parken feiret det med en ny attraksjon ... i tillegg til en animasjonsfilm, som skal lanseres på kino, og til og med et videospill. Alle tre, inkludert den nye forlystelsen, er basert på "Grand Prix of Europe", filmen om parkens maskoter, musene Ed og Edda, som utspiller seg i et racerløp, Grand Prix, som allerede er på kino i Tyskland.

Videospillet Ed & Edda: Grand Prix - Racing Champions, en arkade-racer rettet mot barn, ble lansert i slutten av juli, men det er først nylig at man har funnet et pussig lite påskeegg ... som lover godt for parken. Fornøyelsesparkentusiaster har oppdaget at fiktive annonser i spillet annonserer "Euro-Mir, Project 2028", og de fleste antar at 2028 er den forventede datoen for åpningen av den nye berg-og-dal-banen i parken.

Som alle som har vært i den tyske temaparken vet, er Euro Mir en eksisterende forlystelse, en snurrende berg- og dalbane som ligger i den russiske delen av parken, åpnet i 1997, og som fokuserer på romkappløpet. I mørket stiger man opp i snurrende vogner som egentlig ikke snurrer så mye, mens man lytter til technomusikk. Det er en populær modell fra Mack Riders, som også eier parken, men det finnes uten tvil mye bedre eksempler på den spinnende berg-og-dal-bane-modellen i andre parker enn Euro Mir, som er en av de minst populære attraksjonene i parken.

