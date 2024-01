Fans vil at Tifa Lockhart skal dukke opp i Tekken 8

HQ

Tekken 8 har vært en stor suksess for Katsuhiro Harada og Bandai Namco, med lovord fra både spillere og presse. Så hvordan ser fremtiden ut, hvilke figurer ønsker og håper vi å se sammen med Kazuya, Jin, King, Jun og alle de andre?

Ut fra det som for øyeblikket sies på X er det tydelig at spillerbasen håper på Tifa Lockhart, og forespørslene om å gjøre Final Fantasy-ikonet til en av kampfigurene i Tekken 8 har vært så mange at Harada selv har svart.

Ikke overraskende gjør Tekken-sjefen det klart at "vi får se", og nevner at gjestekarakterer ikke er noe teamet har tenkt på ennå. Så vi får bare vente og se.

Hvilken karakter vil du gjerne se i Tekken 8?