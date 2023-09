"Fansen kommer med teorier om hva som foregår" i Little Nightmares 3

HQ

Little Nightmares 3 ble avduket like før Gamescom, og det endte opp med å bli en av messens største overraskelser. I tillegg til å levere våre første praktiske inntrykk fikk vi i Tyskland også sjansen til å snakke med Wayne Garland fra Supermassive og Coralle Fernello fra Bandai Namco om det nye samarbeidet og hva fansen kan forvente seg av spillet når det lanseres i 2024.



"Jeg synes det er flott å se spillernes reaksjoner på avsløringen av traileren og alt det andre", sier utgiverens produsent. "Jeg tror alle er veldig hypet, og de har allerede begynt å lage teorier om traileren og hva som skjer her, så [vi] elsker det."

Og hva er mysteriet med traileren og den utvidede demoen vi var vitne til? Som forklart i videoen har vi The Spiral, vi har noen katakomber, vi har den overordnede Nowhere-verdenen, og på slutten av demoen våkner hovedpersonene Low og Alone opp på et forferdelig, asyllignende sted, omgitt av en illevarslende svart røyk, så de er ikke hjemme. Kanskje fortsetter marerittet i deres virkelige liv?

"Ikke så mye, dessverre", biter regissøren seg i tungen når han blir bedt om en nærmere forklaring. "Ja, vi vil ikke skjemme bort spillerne akkurat nå, så dere må finne ut av det senere", legger produsenten til.

Ja, det kommer til å være "koblinger og hemmeligheter" som forbinder Little Nightmares 3 med LN 1&2.

Begge ga imidlertid et lite hint om hvordan LN3 på en måte vil henvise til Little Nightmares 1&2:

"Dette er en helt ny historie, og hvis du har spilt Little Nightmares 1 eller 2, vil du kunne se noen koblinger og hemmeligheter, men hvis du ikke har gjort det, er det også greit. Du kan oppleve hvert spill separat. Jeg tror at engasjerte fans av serien sannsynligvis vil kunne plukke opp noen elementer fra de tidligere spillene, for eksempel noen hint om en slags historiefortelling og den slags ting som på en måte henger sammen. Men, ja, det er nok alt vi kan si akkurat nå."

"Samspill var den funksjonen fansen ba mest om", forklarer Fernello om den viktigste nye spillfunksjonen. "Så det var veldig viktig for oss å innlemme det, og vi gikk alltid litt i den retningen med LN2, der du kunne spille med den kunstige intelligensen. Så nå kan du oppleve spillet både som enkeltspiller med en AI og i online co-op med en venn."

"Grunnlaget for Little Nightmares er selvsagt singleplayer", understreker Garland, men på spørsmål om de vurderte å satse på co-op ala It Takes Two, svarer han: "Og jeg tror det er veldig viktig at vi ikke mister det av syne. Så selv om co-op var et slags neste steg i utviklingen av serien, vil vi sørge for at vi ikke sier at det bare er co-op. Så det er veldig viktig for oss å si at ja, det er online co-op, men det er også singleplayer, og jeg tror det er for mange fans som foretrekker den typen opplevelse."

Når det er sagt, og med tanke på Hazelights lovpriste samarbeidseventyr, "har vi et vennepass", påpeker produsenten, "så hvis du vil spille med en venn og bare har ett eksemplar av spillet, kan du fortsatt spille med vedkommende".

Se hele videoen for mer informasjon om hvordan samarbeidsoppgavene vil utvikle seg i løpet av spillet, eller om Supermassives egen vri på franchisens implisitte skrekk som kommer fra det mer eksplisitte The Dark Pictures.