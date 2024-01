Fansen tror Spyro 4 er på vei etter en kryptisk tweet.

Spyro Reignited Trilogy var en fantastisk samling av Spyros tre originale spill som minnet oss på hvilken fenomenal serie det var på PS1. Nå er det over fem år siden samlingen ble lansert, og fansen har sukket etter en ny del i den langvarige serien.

HQ

I begynnelsen av året la Toys for Bob ut et bilde på Twitter med teksten "You gotta believe" ved siden av, noe som nå har fått mange fans til å anta at Spyro 4 er på vei. Om det er tilfelle, eller om Toys for Bob spiller oss et puss, er foreløpig ganske usikkert!