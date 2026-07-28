Fansene er sjokkerte over at LeBron James skal spille for Philadelphia, men ikke skal bo der; han skal bli i New York

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LeBron James kunngjorde sin overraskende overgang til Philadelphia 76ers for to sesonger, med en avtale verdt 8 millioner dollar. Han forlater dermed Los Angeles Lakers og forplikter seg til å spille to år til. Han sa at han valgte 76ers – et lag som ikke har vunnet NBA-mesterskapet på 43 år – for å være en del av et potensielt vinnerlag sammen med Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Joel Embiid og Tyrese Maxey.

Men én detalj har kommet frem som gjør journalister og fans i Philadelphia sinte: James skal ikke bo i Philadelphia, men i stedet i New York City, ifølge ESPN-journalisten Brian Windhorst, som sa at James kanskje vil pendle hver dag med helikopter.

Vi har aldri sett en spiller si følgende: ‘Jeg bryr meg ikke om penger, jeg bryr meg ikke om familien min.’ Han ser ikke engang ut til å bry seg om byen, fordi det ikke ser ut til at han kommer til å bo i Philadelphia på heltid», sa Windhorst. «Det ser ut til at han kommer til å bo i New York, i det minste deltid. Jeg vet ikke engang hvordan jeg skal formulere det, for det er virkelig, helt utrolig», mens Dave Portnoy fra Barstool Sports sa at «dette er det største spyttet i ansiktet på en by jeg noensinne har sett».

Fox29 har samlet inn noen sterke meninger fra lokale innbyggere i Philadelphia som ikke liker denne situasjonen. «Jeg synes at hvis du skal spille for Philly... så må du bo i Philly», sa en fan, og til og med en eiendomsmegler sa at Philadelphia fortsatt har mange luksusboliger og er «en by for matelskere».

Andre fans var imidlertid mer åpne. «Det er litt rart, men han er jo LeBron, så han kan gjøre hva han vil i mine øyne... så lenge han vinner, er det greit for meg».