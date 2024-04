Fantasivenner løper løpsk i last IF trailer

HQ

Neste måned blir en interessant måned for kinogjengere, for da kommer ikke bare The Fall Guy og The Kingdom of the Planet of the Apes, men også komedien med Ryan Reynolds i hovedrollen, skrevet og regissert av John Krasinski, IF.

I denne herlige filmen slår en mann og en ung jente seg sammen for å opprette et byrå som skal hjelpe glemte fantasivenner med å finne nye barn. Det er faktisk et veldig sunt premiss som også ser ut til å ha mye karisma og sjarm.

Du kan se den endelige traileren for IF nedenfor, der ikke bare Reynolds og den unge Cailey Fleming spiller hovedrollene, men også Steve Carrell, Phoebe Waller-Bridge, Emily Blunt, Maya Rudolph, Matt Damon, Sam Rockwell, Christopher Meloni, Awkwafina, Jon Stewart, Richard Jenkins med flere låner ut stemmene sine til fantasifigurer.

IF har premiere 17. mai 2024.