Fantastic Four har funnet sin Galactus

Vi vet hvem heltene våre blir i Fantastic Four, og vi vet også hvem som skal spille Silver Surfer, men frem til nå har Galactus forblitt et mysterium. Nå kan vi, ifølge The Hollywood Reporter, bekrefte at Galactus skal spilles av den britiske skuespilleren Ralph Ineson.

Ineson er mest kjent for sjangerarbeid, som Game of Thrones og The Witch. Du kjenner kanskje ikke navnet hans, men du vil kjenne igjen stemmen hans når du hører den. Inesons raspete og grove stemme har blitt brukt i videospill så vel som på film og TV, der han har hatt roller i Diablo IV og Final Fantasy XVI.

Det gikk rykter om at Javier Bardem kunne ha spilt Galactus, men hvis det på et tidspunkt var snakk om det, har det sannsynligvis gått i vasken. Ineson kommer til å bli en stor del av MCU fremover, og det blir interessant å se hva franchisen gjør med ham som Galactus.