Fantastic Four og X-Men forenes i september for å redde menneskeheten fra utryddelse gjennom mutasjon

Senere i år vil Marvel debutere med nok en splitter ny serie, og denne gangen blir det en historie i fem deler der X-Men og Fantastic Four forener seg i et forsøk på å redde menneskeheten fra å bli voldsomt mutert av en sykdom som er ment å gjøre vanlige mennesker til mutanter.

Historien er kjent som DNX, og det er faktisk en stor begivenhet som er ment å følge forfatteren Jed MacKays pågående X-Men-saga, før den deretter får omfattende konsekvenser for hele Marvel-universet.

DNX er naturligvis skrevet av MacKay og har tegninger av Miles Morales: Spider-Mans Federico Vicentini. Handlingen i historien er forklart som følger :

"X-Men og 3K. Hver styrt av en original arving til Xavier, hver med sin egen visjon for mutantfolket. De er i strupen på hverandre. Cyclops og Chairman opplevde begge fremtiden i Åpenbaringens tidsalder og kom hjem med et nytt oppdrag: X-Men for å forhindre den fremtiden. 3K for å eie den. Mens X-Men oppsøker De fantastiske fire for å redde en av sine egne, begynner Det hvite udyret sin plan om å slippe løs X-viruset i et større befolkningsområde!"

DNX har utgivelsesdato 2. september, og du kan se to forsider for det første nummeret nedenfor, der det mest grafiske alternativet er en "skjult" forside som kanskje antyder en skjebne dersom X-Men og Fantastic Four mislykkes i sine anstrengelser.

