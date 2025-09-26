Fantastisk Aniimo trailer avslørt under Tokyo Game Show

HQ

I går holdt Microsoft sin Xbox Tokyo Game Show 2025 Broadcast og benyttet anledningen til å vise frem mange spennende ting, ikke minst Forza Horizon 6, som skal finne sted i Japan. Men de hadde også noen mindre prosjekter, som det svært vakre Aniimo.

Det ble allerede vist i juni under Microsofts store sommerevent, og fikk mye oppmerksomhet for sitt Pokémon-inspirerte oppsett og nydelige grafikk. I en ny trailer fra Tokyo Game Show får vi nå en litt bedre titt på dette tilsynelatende sjarmerende eventyret.

En vesentlig forskjell fra Pokémon-serien er at du her kan forvandle deg til monstrene dine med en funksjon kalt Twine, noe som åpner opp for helt nye spillmuligheter. Utviklerne skriver følgende i pressemeldingen :

"Pathfinder, det skjer noe i Idyll... Er du klar til å begi deg ut på et nytt eventyr i denne dynamiske, interaktive og ekspansive verdenen for å avdekke alle dens skjulte hemmeligheter? Underveis vil du møte en rekke forskjellige Aniimos, og hvis du er heldig, kan du til og med oppdage deres sjeldne og fantastiske Prismana-former! Samle, utvikle og twine med Aniimo mens du utforsker Idylls fantastiske verden. Men pass deg, mektige fiender venter! Og bare ved å stå sammen vil vi ha styrken til å beseire dem. Sammen er vi sterkere!"

Aniimo vil bli utgitt på PC, Xbox og smarttelefoner i 2026, og det vil være gratis å spille. Sjekk det ut nedenfor, forhåpentligvis kan det fylle noe av tomrommet etter Everwild-avbestillingen når det lanseres neste år for PC, Xbox Series SS/X og smarttelefoner.