Fantastiske japanske spill og mer blir med i PlayStation Plus

Billbil-kun er nok ikke et populært brukernavn hos Sony, ettersom den franske lekkeren har kunnet avsløre kommende PlayStation-kunngjøringer lenge før de har vært offisielle i årevis nå, og denne måneden er intet unntak.

Sony har offisielt annonsert hvilke spill PlayStation Plus Extra- og PlayStation Plus Premium-abonnenter kan se frem til å få i samlingen den 19. september. Den gode nyheten for det japanske selskapet er at lekkasjen bare røpet en brøkdel av utvalget. Her er spillene Extra-medlemmene får på tirsdag:



13 Sentinels: Aegis Rim



Call of the Sea



Civilization VI



Cloudpunk



Contra: Rogue Corps



Nier Replicant ver.1.22474487139



Odin Sphere: Leifthrasir



PAW Patrol The Movie Adventure City Calls



Planet Coaster



Sniper Ghost Warrior Contracts 2



Star Ocean: The Divine Force



Star Ocean: Integrity and Faithlessness



Tails Noir



This War of Mine sin Final Cut-utgave



Unpacking



West of Dead



Det virker som om Sony ønsker å feire den kommende Tokyo Game Show-messen ved å tilby mange fantastiske spill fra østen. Dette gjenspeiles også i spillene som blir en del av Premium-samlingen samme dag: